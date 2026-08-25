"Загорівська": що відомо про покинуту станцію метро в Києві

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Метрополітен є головною транспортною артерією столиці. Навіть попри війну в Києві продовжують розбудовувати його тунелі та платформи. Попри нові ідеї та проєкти в стінах підземки заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Новини.LIVE розкажуть про одну з них детальніше.

"Секретна" станція метро в Києві

Між станціями "Дорогожичі" та "Лук'янівська" на зеленій гілці столичного метрополітену розташована недобудована станція "Герцена". Її не завжди легко помітити пасажирам. Станція отримала таку назву на честь російського письменника-революціонера Олександра Герцена.

На етапі проєкту вона отримала назву "Інститут Автоматики", проте згодом у документах фігурувала "Загорівська", а лише згодом — "Герцена". Ймовірно, вона отримала таку назву на честь однойменної вулиці, розташованої поруч.

Її планувати збудувати ще у 1970-х роках, проте довелося перенести роботи до 1990-х років. Тоді через кризу згорталося багато підприємства і відкриття б цієї станції стало невигідним.

Станцію "Герцена" мали відкрити разом із "Дорогожичами" проте через економічні проблеми проєкт був заморожений вже на першому етапі. Тоді метробудівці встигли викопати в тунелях вентиляційну шахту із виходом на вулицю та встановити кілька технічних вузлів із платформою.

Станція "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

Нині платформу станції "Герцена" використовують як евакуаційні містки для того, щоб вивести пасажирів з потягів на поверхню. Крім того, станцією-привидом користуються працівники підземки у технічних цілях.

Раніше Новини.LIVE розповіли, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також Новини.LIVE писали про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися.