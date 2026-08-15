Ручна поклажа: яку річ суворо забороняється класти в багаж

Аеропорт Дубая. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Мандрівникам рекомендують під час польоту тримати в ручній поклажі певний предмет. Це пов’язано з двома нещодавніми інцидентами, коли зовнішні акумулятори гаджетів загорілися просто у салоні літака.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Що варто взяти із собою в літак

24 липня в літаку авіакомпанії "China Eastern Airlines" загорівся повербанк, який зберігався у верхньому багажному відсіку.

Через кілька днів рейс авіакомпанії Swiss International Air Lines до Нью-Йорка був змушений змінити курс після того, як у салоні з’явився дим — бездротовий чохол для зарядки навушників із вбудованим зовнішнім акумулятором прослизнув під сидіння, застряг там і загорівся через перегрів.

Експертка з подорожей компанії Private Portugal Tours Емілі Метьюз розповіла, що хоча портативні зарядні пристрої надзвичайно корисні під час відпустки, проте вони містять літієві батареї, які можуть перегрітися або спалахнути.

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"Місце, куди ви їх кладете у валізу, має набагато більше значення, ніж усвідомлює більшість пасажирів", — підкреслила вона.

В Управлінні цивільної авіації попереджають пасажирів, що портативні зарядні пристрої, електронні сигарети та запасні літієві батареї завжди слід перевозити в ручній поклажі, щоб бортпровідники могли швидко зреагувати у разі їх перегріву.

Зовнішні акумулятори ні в якому разі не можна класти в зареєстрований багаж. Їх також слід окремо захищати, щоб запобігти короткому замиканню — краще покласти їх в окремий чохол чи сумочку.

Багаж, який містить заборонені батареї, може бути вилучений з літака. Це може спричинити затримки, скасування рейсів або зміни маршруту, що створить проблеми сотням пасажирів.

Зовнішній акумулятор також має залишатися в доступному місці, а не бути захованим під одягом у багажі, що розміщується в багажній полиці над головою.

У березні 2026 року було посилено міжнародні правила щодо портативних зарядних пристроїв.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) тепер обмежує кількість портативних зарядних пристроїв для кожного пасажира не більше ніж двома та забороняє пасажирам заряджати ними гаджети під час польоту.

Пасажирам також слід перевірити номінальну потужність у ват-годинах, зазначену на пристрої.

Стандартні портативні зарядні пристрої потужністю до 100 Вт·год, як правило, дозволені. Для більш потужних моделей може знадобитися спеціальний дозвіл.

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