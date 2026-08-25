"Загоровская": что известно о заброшенной станции метро в Киеве

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Метрополитен является главной транспортной артерией столицы. Даже несмотря на войну в Киеве продолжают строить его туннели и платформы. На фоне новых идей и проектов в стенах метро скрываются недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Новини.LIVE расскажут об одной из них подробнее.

"Секретная" станция метро в Киеве

Между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская" на зеленой ветке столичного метрополитена расположена недостроенная станция "Герцена". Ее не всегда легко заметить пассажирам. Станция получила такое название в честь русского писателя-революционера Александра Герцена.

На этапе проектирования она получила название "Институт автоматики", однако впоследствии в документах фигурировала как "Загоровская", а только позже — "Герцена". Вероятно, она получила такое название в честь одноимённой улицы, расположенной рядом.

Ее планировали построить еще в 1970-х годах, однако пришлось перенести работы на 1990-е годы. Тогда из-за кризиса сворачивали деятельность многие предприятия, и открытие этой станции стало невыгодным.

Станцию "Герцена" должны были открыть вместе со станцией "Дорогожичи", однако из-за экономических проблем проект был заморожен уже на первом этапе. Тогда метростроители успели выкопать в туннелях вентиляционную шахту с выходом на улицу и установить несколько технических узлов с платформой.

Станция "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

Сейчас платформу станции "Герцена" используют в качестве эвакуационных мостиков для вывода пассажиров из поездов на поверхность. Кроме того, станцией-призраком пользуются сотрудники метрополитена в технических целях.

Ранее Новини.LIVE рассказали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон входят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.