В УЗ ответили, можно ли установить кондиционеры в каждом поезде

Жара в поездах УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

На этой неделе Украину охватила невероятная жара, и меньше всего можно позавидовать тем, кому приходится ехать на поезде в эти дни. Далеко не все вагоны оборудованы кондиционерами и вентиляцией, а духота негативно сказывается на здоровье и самочувствии. В Укрзализныце объяснили, почему невозможно оборудовать соответствующей техникой все поезда.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Кондиционеры в поездах УЗ

В сети часть пассажиров критикует перевозчика за то, что люди вынуждены буквально выживать в вагонах без кондиционирования. Один из путешественников поинтересовался, существует ли вообще какая-то техническая возможность установить кондиционеры в вагонах.

В УЗ пояснили, что технически это возможно, однако далеко не для всех вагонов. В частности, подавляющее большинство старых пассажирских вагонов проектировалось без систем кондиционирования, и чтобы их переоборудовать, недостаточно просто установить кондиционер.

Так, для установки кондиционеров в старых вагонах требуется полная перестройка — от замены системы электропитания и высоковольтного оборудования до внесения изменений в конструкцию. Соответствующие работы являются сложными и обходятся в миллионы гривен на один вагон.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты Укрзализныце, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали о том, как сделать свою поездку в поезде Укрзализныци во время экстремальной жары максимально комфортной. В частности, пассажирам стоит позаботиться о достаточном запасе питьевой воды, портативном вентиляторе или веере, powerbank, легком головном уборе и легком перекусе.