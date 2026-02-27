Видео
Главная Транспорт Ryanair проводит распродажу — куда можно улететь почти за бесценок

Ryanair проводит распродажу — куда можно улететь почти за бесценок

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:20
Весенняя распродажа Ryanair — куда можно дешево приобрести авиабилеты
Ryanair проводит весеннюю распродажу. Фото: Pexels, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Предложение действует на весенние рейсы с 1 марта по 30 апреля 2026 года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ryanair.

Читайте также:

Весенняя распродажа Ryanair

Предложение будет актуальным для фанатов коротких городских путешествий (сити-брейков). Доступные цены — отличная возможность отправиться в небольшой весенний отпуск в уникальные города Европы.

Лоукостер предлагает немало рейсов из ближайших к Украине аэропортов в Польше, Румынии и других. Акция будет действовать только до конца суток 27 февраля 2026 года. Предложение распространяется на маршруты с вылетом до 30 апреля 2026 года включительно.

Доступные акционные направления:

  • Катовице — Дубровник от 15 евро;
  • Варшава — Ибица от 16 евро;
  • Краков — Тирана от 15 евро;
  • Бухарест — Салоники от 15 евро;
  • Яссы — Милан от 15 евро;
  • Братислава — Даламан от 15 евро;
  • Будапешт — Римини от 15 евро.

Стоит учесть, что в акционную цену не входит административный сбор. Билеты доступны на сайте и в приложении авиакомпании.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Ryanair сообщила, что значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

Таким образом, этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть — чартерные.

В расписании появятся много регулярных рейсов, которые стартуют уже летом. Это позволит перевезти более 2,2 миллиона пассажиров в этом году.

Также мы рассказывали, почему не стоит менять валюту при бронировании билетов Ryanair. Оказалось, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты.

Недавнее исследование организации Which, защищающей права потребителей, выявило, что курсы обмена валют, которые используются на веб-сайте авиакомпании, являются невыгодными по сравнению с другими сайтами.

Еще мы сообщали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета.

Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту при прохождении таможенного контроля.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
