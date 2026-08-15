Ручная кладь: из-за какой "мелочи" самолет могут развернуть

Аэропорт Дубая. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Путешественникам рекомендуют во время полета держать в ручной клади определенный предмет. Это связано с двумя недавними инцидентами, когда внешние аккумуляторы гаджетов загорелись прямо в салоне самолета.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Что стоит взять с собой в самолет

24 июля в самолете авиакомпании "China Eastern Airlines" загорелся внешний аккумулятор, который хранился в верхнем багажном отсеке.

Через несколько дней рейс авиакомпании Swiss International Air Lines в Нью-Йорк был вынужден изменить курс после того, как в салоне появился дым — беспроводной чехол для зарядки наушников со встроенным внешним аккумулятором проскользнул под сиденье, застрял там и загорелся из-за перегрева.

Эксперт по путешествиям компании Private Portugal Tours Эмили Мэтьюз рассказала, что, хотя портативные зарядные устройства чрезвычайно полезны во время отпуска, они содержат литиевые батареи, которые могут перегреться или воспламениться.

"Место, куда вы их кладете в чемодан, имеет гораздо большее значение, чем осознает большинство пассажиров", — подчеркнула она.

В Управлении гражданской авиации предупреждают пассажиров, что портативные зарядные устройства, электронные сигареты и запасные литиевые батареи всегда следует перевозить в ручной клади, чтобы бортпроводники могли быстро среагировать в случае их перегрева.

Внешние аккумуляторы ни в коем случае нельзя класть в зарегистрированный багаж. Их также следует отдельно защищать, чтобы предотвратить короткое замыкание — лучше положить их в отдельный чехол или сумочку.

Багаж, содержащий запрещенные батареи, может быть изъят из самолета. Это может привести к задержкам, отмене рейсов или изменению маршрута, что создаст проблемы сотням пассажиров.

Внешний аккумулятор также должен находиться в доступном месте, а не быть спрятанным под одеждой в багаже, размещаемом в багажной полке над головой.

В марте 2026 года были ужесточены международные правила в отношении портативных зарядных устройств.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) теперь ограничивает количество портативных зарядных устройств для каждого пассажира не более чем двумя и запрещает пассажирам заряжать ими гаджеты во время полета.

Пассажирам также следует проверить номинальную мощность в ватт-часах, указанную на устройстве.

Стандартные портативные зарядные устройства мощностью до 100 Вт·ч, как правило, разрешены. Для более мощных моделей может потребоваться специальное разрешение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.

Также Новини.LIVE писали, в каких аэропортах можно пройти контроль, не оплачивая услугу Fast Track. Пассажирам необходимо заранее забронировать время. Такая возможность сейчас доступна в 10 аэропортах Европы.