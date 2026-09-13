Распродажа Eurostar: доступные направления и цены на билеты

Поезд Eurostar. Фото: Eurostar/Facebook

Европейская железнодорожная компания Eurostar запускает новую акцию. Перевозчик снизит цены на билеты на поезд сразу по пяти популярным направлениям.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Акция от Eurostar

Вскоре путешественники смогут приобрести билеты по выгодным ценам в Лондон, Францию, Бельгию и Нидерланды.

Акционные билеты можно будет забронировать на сайте Eurostar до 14 сентября включительно. Билеты в стандартный класс в одну сторону можно приобрести на поездки в период с 23 сентября по 18 декабря.

Благодаря этому предложению путешественники могут сэкономить на отпуске во время октябрьских каникул или сделать себе рождественский подарок.

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Однако некоторые даты в рамках этого периода подпадают под ограничения, во время которых билеты со скидкой недоступны.

Также есть даты, на которые путешественники не смогут забронировать билеты, поскольку движение поездов Eurostar будет приостановлено из-за технических работ.

«Чувствуете себя подавленно за рабочим столом? Подарите себе ещё немного отпуска — билеты для взрослых в одну сторону стоят всего 35 евро. Путешествуйте по более низкой цене в классе Eurostar Standard в Париж, Лилль, Брюссель, Амстердам или Роттердам прямым рейсом», — говорится в сообщении.

Хотя Eurostar проводит подобные флеш-распродажи в течение всего года, компания подтвердила, что распродажи к «Черной пятнице» не будет, поэтому стоит бронировать долгожданную поездку уже сейчас.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что финская государственная железная дорога VR запустила новый железнодорожный маршрут в Европе. Он пока является самым длинным в мире. Из Хельсинки, столицы Финляндии, можно добраться до Стокгольма, столицы Швеции, за 24 часа. Цены на билеты начинаются от 5,40 евро.

Также Новини.LIVE писали о том, как дешево путешествовать по Европе на поезде. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.