Обстрелы РФ — УЗ частично сменила рейсы и запустила автобусы

Из-за постоянных обстрелов России Укрзализныця снова вынуждена изменять график движения поездов. Национальный перевозчик обнародовал актуальную информацию о расписании поездов по состоянию на 27 февраля.

Движение по Херсонской области

Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме — движение поездов по Херсонщине организовано с учетом ситуации с безопасностью.

В УЗ просят пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Ситуация в Сумской области

Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской области продолжают курсировать.

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Обстрел в Запорожье

После ночного обстрела в городе есть перебои с электроснабжением.

Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты — возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.

Движение поездов в Харьковской и Донецкой областях

Участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами.

Поезд №101/102 Барвенково — Херсон будет ждать трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Как курсируют поезда в сторону Днепра

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов;

№128/127 Львов — Запорожье — Львов;

№6 Ясиня — Запорожье;

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока обеспечено автобусными трансферами.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Что еще необходимо знать украинцам

