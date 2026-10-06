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Главная Транспорт Leo Express отменил самый длинный рейс из Перемышля

Leo Express отменил самый длинный рейс из Перемышля

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6 октября 2026 11:12
Leo Express приостановил движение поезда «Перемышль — Прага — Франкфурт-на-Майне»: причина и как долго будут действовать ограничения
Поезд Leo Express перевозит пассажиров по Европе. Фото: luxexpress.eu

Чеський приватний перевізник Leo Express призупинив залізничне сполучення "Перемишль — Прага — Франкфурт-на-Майні". Цей рейс дуже зручний для українців, адже рейс курсує з міста, розташованого поблизу польсько-українського кордону.

Про це пише Interia, передає Новини.LIVE

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Leo Express зупинив популярний серед українців маршрут

Потяг припинив курсувати з понеділка, пасажирам буде виплачено компенсацію. Представники компанії пояснили, що будівельні роботи на німецьких залізничних коліях надто сильно позначилися на її діяльності.

В Leo Express поскаржилися на труднощі з дотриманням стабільного розкладу руху потягів.

Речник компаній Еміль Седларзік пояснив, шо рух потягів практично кожного дня відбувався за іншим розкладом, з перервами у русі, об’їздами та черговими об’їздами. Він додав, що така ситуація є неприйнятною. У зв’язку з поточною ситуацією компанія поки вирішила не продовжувати обслуговування цієї лінії цього року.

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Наразі невідомо, коли і чи взагалі буде відновлено сполучення між цими містами. Перевізник зараз веде переговори з Deutsche Bahn.

Відповідний маршрут профункціонував всього кілька місяців. Маршрут довжиною 1300 км потяг долав близько 20 годин. У його складі курсували модернізовані вагони Deutsche Bahn.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Також Новини.LIVE писали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.

Польша Германия путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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