Кто может вывезти ребенка за границу: правила в 2026 году

Пересечение границы с ребенком. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

После начала полномасштабного вторжения России в Украину упростили правила пересечения границы. В частности, гражданам больше не нужно собирать огромный пакет документов для выезда с ребенком за пределы страны. Перед поездкой родителям следует ознакомиться с действующими правилами.

Об этом пишет Судово-юридична газета, передает Новини.LIVE.

С кем ребенок имеет право выезжать за границу

В разгар войны действуют специальные правила выезда за границу для детей, не достигших 16-летнего возраста. В частности, несовершеннолетний может выезжать в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетнего брата или сестры, мачехи, отчима или других уполномоченных лиц.

Если несовершеннолетний едет в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, брата/сестры, мачехи или отчима — нотариальное согласие не требуется.

Однако если ребенок планирует отправиться в путешествие не с родственниками, необходимо письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.



При пересечении границы сотрудники ГПСУ проверяют следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

внутренний паспорт (при наличии);

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

До достижения 16 лет ребенок не имеет права пересекать границу без сопровождения взрослых.

Наличие заламинированных документов не является основанием для отказа в выезде за границу. Однако в случае возникновения сомнений в подлинности документа пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.

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Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.