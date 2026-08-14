Как исправить данные в авиабилете Ryanair и сколько это стоит

Пассажиры садятся в самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает пассажирам доступные цены на билеты. Однако, пытаясь "схватить" доступные билеты, каждый может допустить ошибку при бронировании.

Опытная путешественница dashassk_ в соцсети TikTok рассказала, есть ли шанс без доплат исправить ошибку в билете Ryanair, передает Новини.LIVE.

Как исправить ошибку в билете Ryanair

Если при бронировании вы допустили ошибку, нужно авторизоваться на сайте Ryanair. После этого необходимо перейти в личный кабинет и нажать кнопку "Действия".

"Здесь можно изменить возраст, паспортные данные, контактные данные, можно изменить имя. Если вам нужно внести изменения в ваше имя или фамилию, вы нажимаете кнопку "Изменить имя" и исправляете все, что вам нужно", — пояснила путешественница.

Она добавила, что обычно одна попытка исправления ошибок бесплатна. Однако если вы захотите похитрить и, например, внести больше исправлений или внести данные совершенно другого человека — за это придется доплачивать, и цена, как правило, не маленькая.

"Если, например, при прохождении чекина вы допустили ошибку в паспортных данных, это тоже не страшно. Вы по-прежнему заходите в приложение "Дії" и нажимаете кнопку "Изменить проездные документы", — пояснила пассажирка.

Она предупредила, что вы можете внести изменения в билет не позднее, чем за 4 часа до вылета.

Такой алгоритм не сработает, если вы бронировали билеты не только на себя, но и на детей, летящих с вами. В таком случае необходимо обратиться в службу поддержки Ryanair и попросить исправить ошибку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него все равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это связано с новыми премиями для сотрудников.