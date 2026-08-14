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Главная Транспорт Это может случиться с каждым: в Укрзализныце напомнили о важном

Это может случиться с каждым: в Укрзализныце напомнили о важном

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 13:30
Путешествие с УЗ: как проверить информацию о задержках рейсов
Купе в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци, ведь это доступно и удобно. Однако враг всё более агрессивно наносит удары по железной дороге. Перевозчик старается предоставлять пассажирам актуальную информацию о задержках рейсов.

Новини.LIVE расскажут, как проверить, как долго вам придется ждать свой поезд.

Задержка рейсов УЗ

Пассажиры могут уточнить информацию о задержках непосредственно у диспетчера на железнодорожном вокзале. Уже во время поездки такую информацию должны сообщать пассажирам проводники или начальник поезда.

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо, на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Чтобы включить уведомления в приложении УЗ, необходимо:

Читайте также:
  • выбрать "Профиль" — "Уведомления";
  • открыть настройки уведомлений;
  • отключить уведомления об изменениях в движении поездов.

Без доступа к интернету о возможных задержках поездов можно узнать по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

Кроме того, каждый может обратиться к перевозчику через форму обратной связи. В ней нужно указать как можно больше данных о вашем поезде.

Ранее Новини.LIVE рассказали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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