Розпродаж Eurostar: доступні напрямки та ціни на квитки

Потяг Eurostar. Фото: Eurostar/Facebook

Європейська залізнична компанія Eurostar запускає нову акцію. Перевізник знизить ціну квитків на потяг одразу на п’ять популярних напрямків.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Акція від Eurostar

Незабаром мандрівники зможуть придбати квитки за вигідними цінами до Лондону, Франції, Бельгії та Нідерландів.

Акційні квитки можна буде забронювати на сайті Eurostar до 14 вересня включно. Квитки в стандартний клас в один бік можна придбати на поїздки у період з 23 вересня по 18 грудня.

Завдяки пропозиції мандрівники можуть заощадити на відпустці під час жовтневих канікул або зробити собі різдвяний подарунок.

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Однак деякі дати в межах цього періоду підпадають під обмеження, під час яких квитки зі знижкою не доступні.

Також є дати, на які мандрівники не зможуть забронювати квитки, оскільки рух поїздів Eurostar буде призупинено через технічні роботи.

"Почуваєтеся пригнічено за робочим столом? Подаруйте собі ще трохи відпустки — квитки для дорослих у один бік коштують лише 35 євро. Подорожуйте за нижчою ціною у класі Eurostar Standard до Парижа, Лілля, Брюсселя, Амстердама або Роттердама прямим рейсом", — йдеться в повідомленні.

Хоча Eurostar проводить подібні флеш-розпродажі протягом усього року, компанія підтвердила, що розпродажу до "Чорної п’ятниці" не відбудеться, тому варто бронювати омріяну поїздку вже зараз.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.

Також Новини.LIVE писали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.