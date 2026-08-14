Може статись з кожним: в Укрзалізниці нагадали про важливе

Купе в потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці, адже це доступно та зручно. Проте ворог все агресивніше б'є по залізниці. Перевізник намагається надавати пасажирам актуальну інформацію про рейси, які затримуються.

Новини.LIVE розкажуть, як перевірити, як довго вам доведеться чекати на свій потяг.

Затримка рейсів УЗ

Пасажири можуть уточнити інформацію щодо затримок безпосередньо у диспетчера на залізничному вокзалі. Вже у рейсі таку інформацію мають доносити мандрівникам провідники чи начальник поїзда.

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Щоб увімкнути сповіщення в застосунку УЗ необхідно:

обрати "Профіль" — "Сповіщення";

відкрити налаштування сповіщень;

відключити сповіщення про зміни руху поїздів.

Без доступу до інтернету про можливі затримки потягів можна дізнатись на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Крім того, кожен може звернутися до перевізника через форму зворотного зв'язку. В ній треба вказати якомога більше даних про ваш потяг.

Раніше Новини.LIVE розповіли, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.