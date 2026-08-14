Як виправити інформацію в авіаквитку Ryanair та скільки це коштує

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує пасажирам доступні ціни на квитки. Проте намагаючись "урвати" доступні посадкові талони, кожен може допустити помилку при бронюванні.

Досвідчена мандрівниця dashassk_ в соцмережі TikTok розповіла, чи є шанс без доплат виправити помилку в квитку Ryanair, передає Новини.LIVE.

Яr виправити помилку в квитку Ryanair

Якщо при бронюванні ви допустили помилку, потрібно авторизуватися на сайті Ryanair. Після цього необхідно перейти у свій кабінет і обрати кнопку "Дії".

"Тут можна змінити вік, паспортні дані, контактні дані, можна змінити ім'я. Якщо вам потрібно внести зміни у ваше ім'я або прізвищt, ви натискаєте кнопку "Змінити ім'я" і виправляєте все, що вам потрібно", — пояснила мандрівниця.

Вона додала, що зазвичай одна спроба виправлення помилок безкоштовна. Проте якщо ви захочете схитрити і, наприклад, зробити більше виправлень або вести дані абсолютно іншої людини — за це треба буде доплачувати і ціна зазвичай не маленька.

"Якщо, наприклад, під час проходження чекіну ви зробили помилку у ваших паспортних даних це також не страшно. Ви все ще заходите в "Дії" і натискаєте в кнопочку "Змінити подорожні документи", — пояснила пасажирка.

Вона попередила, що ви можете внести зміни в квиток не пізніше, ніж за 4 години до відправлення рейсу.

Такий алгоритм не спрацює, якщо ви бронювали квитки не лише на себе, а й на дітей. які летять з дітьми. В такому випадку звернутися в службу підтримки Ryanair та попросити виправити помилку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.